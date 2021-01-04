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مصر

«الإحصاء»: مصر تؤمن مخزونها من السلع الاستراتيجية بـ5.7 مليار دولار

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:48 م
السلع الاستراتيجية
السلع الاستراتيجية
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر تعاقدت على استيراد شحنات من السلع الغذائية الأساسية بتكلفة إجمالية قدرها 5.7 مليار دولار حتى شهر أكتوبر الماضي، لتأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز حصلت عليه "الدستور"، أن واردات القمح سجلت ارتفاعًا إلى حدود 2.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 4.7%، كما تضاعفت واردات العدس من 32.2 مليون دولار لـ65.4 مليون دولار بنسبة ارتفاع 96.8% خلال فترة المقارنة ذاتها.

وارتفعت واردات البطاطس إلى حدود 10.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 9.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 16.1%، كما ارتفعت واردات الزيوت من 494.6 مليون دولار لـ632.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وسجلت واردات مصر من الفول 209.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 238.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 29.5 مليون دولار خلال عام، فيما سجلت واردات الأرز تراجعًا من 258.3 مليون دولار لـ42.4 مليون دولار بنسبة انخفاض 83.6% خلال عام.

كان جهاز الإحصاء قد أعلن عن تراجع إجمالي واردات مصر من دول العالم إلى 57 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 63.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.8 مليار دولار بنسبة 10.7% خلال عام.

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