منع تاجر مخدرات من التصرف في أمواله بقنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، اليوم الأثنين، بتأييد الحكم الصادر من النائب العام، على منع "أ. ز. خ"، تاجر مخدرات، من التصرف في أمواله الشخصية.وأوضح الحكم أن المنع يشمل الأموال النقدية، أو المنقولة، أو السائلة، أو أسهم، أو سندات، أو صكوك، أو خزائن، أو ودائع مملوكة له بالبنوك والشركات وغيرها، وأمواله العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وانهاء العمل به فيما عدا ذلك.صدر الحكم المستشار عادل عبد المنعم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العال، واسامة الكامل نائبا رئيس المحكمة، وحضور طارق أبو خبر، وكيل النيابة، وسكرتارية مؤمن بدر.كان المستشار النائب العام أصدر يوم 8 نوفمبر 2020 الأمر رقم 100 لسنة 2020، بمنع "أ. ز. خ" وآخرين، مؤقتا بمنعهم من التصرف في أموالهم الشخصية، ومنعهم من التصرف في أرصدتهم في إحدى شركات النقل السياحي وما تملكه من سيارات، لوجود شبهة تربحه من المخدرات.