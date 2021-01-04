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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:58 م
التموين
التموين
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تم الإعلان من وزارة التموين منذ أيام قليلة ماضية أنه تم فتح باب إضافة المواليد لبطاقة السلع التموينية، لمن يحتاج للدعم من طبقات الشعب المصري المختلفة.

وننشر في الدستور خطوات تسجيل المواليد فى بطاقة التموين 2021، ونستعرض في السطور التالية تلك الخطوات:

1 - الدخول عبر بوابة دعم مصر من خلال الرابط التالي (https:www.tamwin.com.eg).

2 - اختيار خدمات التموين.

3 - اختيار إضافة مواليد جدد.

4 - كتابة بيانات صاحب البطاقة كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي.

5 - كتابة رقم البطاقة التموينية.

6 - كتابة بيانات الأفراد الجدد المراد إضافتهم.

يذكر أنه تم التصريح من قبل مصادر مسئولة لوزارة التموين، لوسائل إعلام إنه سيتم إضافة المواليد للبطاقات التموينية للفئات المستحقة للدعم، منذ بداية عام 2021، وسبق وصرح وزير التموين بفلترة غير مستحقي الدعم الحكومي واستبعادهم من على البطاقات التموينية، وإستبدالهم بمواليد الأسر المستحقة للدعم.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا عن فتح باب إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية في مطلع شهر يناير الحالي لـ 4 فئات هم الأكثر احتياجا وهم:

1 - الأرامل.

2 - المطلقات.

3 - والعمالة غير المنتظمة.

4 - الخاضعين لبرنامج التكافل والكرامة.

وتلك الخطوات والتعريف الإلكتروني يأتي في ظل الركود الاقتصادي الذي ظهر عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يخترق الجسم عن طريق الجهاز التنفسي ويعمل على إضعاف خلايا المناعة في الجسم ويدمر نشاط الأجهزة الحيوية مما يتسبب في الوفاة خاصة مع عدم وجود لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية له حتى الآن، وتعمل الدولة دائما في تيسير جميع الأمور الخاصة بالدولة سواء كانت خاصة او حكومية للحفاظ على أرواح المصريين من التدافع وايضا الحفاظ عليهم صحيا.

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