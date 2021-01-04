«الداخلية» تأذن لـ 87 شخصا بالحصول على جنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأثنين، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 87 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.كما نشرت الجريدة قرارا بتحريم سماح محمد البشير يعقوبي، تونسية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها، بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.