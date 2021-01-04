ضبط مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بالشرقية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأثنين، من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص.وتم ضبط (2.5 أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.