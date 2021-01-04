«الرعاية الأسقفية» تُشارك في برنامج تدريبي لمدرسة فرانكفورت الألمانية

تشارك مؤسسة الرعاية الأسقفية في فعاليات برنامج التدريب الافتراضي الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، ومدرسة فرانكفورت الألمانية للمال والإدارة، من خلال سلسلة لقاءات تدريبية افتراضية، عبر منصة زووم على الإنترنت، في مجال الدراسات المالية المتخصصة لاسيما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوورونا على القطاع المالي، وكيفية معالجة الأضرار الناجمة عنه وذلك برعاية كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية والبنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري، على أن ينتهى التدريب 31 يناير الجاري.تتناول التدريبات كيفية استجابة المؤسسات المالية للتعامل مع الأزمات، النهج القائم على البيانات في إدارة المخاطر، تخطيط استمرارية الأعمال، التمويل الرقمي.تعمل مؤسسة الرعاية الأسقفية، في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ بهدف دعم الأسر والمجتمعات الفقيرة لتحسين أحوالها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها مسجلة في هيئة الرقابة المالية وعضوًا فى الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وتعد مؤسسة الرعاية الأسقفية، هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسس مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.