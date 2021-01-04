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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف سلامة يستعد لـ«شقة 6» وينتظر عرض «عمار»

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:11 م
شريف سلامة
شريف سلامة
دعاء عبد المقصود
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يستعد الفنان شريف سلامة لبدء تصوير مشاهده في المسلسل الجديد "شقة 6" نهاية شهر يناير الجاري، ويجرى صناع العمل، الذي تقوم ببطولته النجمة روبي، اجتماعات مكثفة مع المخرج محمود كامل للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل قبل بدء تصويره.

ويعد مسلسل "شقة 6" التعاون الثاني بين شريف سلامة وروبي في الدراما بعد مسلسل «رمضان كريم»، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب فى إحدى العمارات ويحدث أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران.

مسلسل "شقة 6" تأليف رفيق القاضي، ومحمود وحيد، وسعاد القاضي، ونبيل شعيب، ويشارك في بطولته سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله، وحمزة العيلي، وتجرى الشركة المنتجة إبرام باقي التعاقدات تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

على جانب آخر، ينتظر شريف سلامة تحديد موعد نهائي لعرض فيلم "عمار" بدور السينما، بعد مشاركته على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد، بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا فى امتصاصهم واحدا تلو الآخر لعالم مرعب ملىء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشئومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل، وتأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة، وإيمان العاصي.

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