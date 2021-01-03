الإحصاء: 14% زيادة في صادرات مصر لروسيا خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لروسيا إلى حدود 355.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 310.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 45 مليون دولار بنسبة 14.4% خلال عام.وفى المقابل، سجلت واردات مصر من روسيا تراجعًا إلى 2.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 594.7 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، فيما بلغت واردات مصر من دول العالم 57 مليار دولار مقابل 63.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.