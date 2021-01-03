نائب: برلمان 2021 لن يتهاون مع أي مسؤول مقصر

قال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه إذا ثبت وجود إهمال أو تقصير أدى لما حدث بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية فسيكون بمثابة كارثة إنسانية ومهنية تستدعي محاسبة جميع المسؤولين.وقال حته، نثق في تحقيقات النيابة وننتظر بيانها الشافي بشأن الواقعة لبحث كيفية التحرك وتفادي مثل هذه الواقعة الأليمة التي أدمت قلوبنا؛ مؤكدًا أن برلمان ٢٠٢١ لن يتهاون مع أي مسؤول أيًا كان منصبه متهاون أو مقصر في حق مصر والمصريين.وأشار حته، إلى أنه رغم ما قامت به وزارة الصحة من جهود عظيمة لمواجهة فيروس كورونا اللعين إلا أن مستوى الخدمات بالمستشفيات الحكومية ما يزال يحتاج لمراجعة ووقفة شديدة وخصوصا مستشفيات الصعيد.ووجه حته، رسالة لكل المصريين: "نعدكم كنواب عنكم شرُفنا بتمثيلكم تحت قبة البرلمان الموقر بدور رقابي قوي؛ نُعلي فيه الهمم لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، ونطيح بالمتخاذلين والمتهاونين، ويكون سيفًا على المتآمرين على وطننا الحبيب".وتابع: "خالص تعازينا لكل أسرة انفرط عقدها وودعت حبيب لها بسبب هذا الوباء اللعين (كورونا) ونسأل الله عز وجل في بداية عامه الجديد أن يزيح الغمة ويحفظ بلادنا من كل شر.. وأهيب وأناشد المصريين بتوخي الحذر والالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة".