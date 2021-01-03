الجيش الصومالي يدمر عددًا من قواعد ميليشيات الشباب جنوبي البلاد

تمكن الجيش الصومالي من تدمير عدد من قواعد ميليشيات حركة الشباب المتطرفة في محافظة (باي) جنوبي البلاد، حيث يتمركز عناصر من الحركة.وذكر الجيش- في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد- أن الكتيبة الـ16 للجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات عسكرية في عدة مناطق بمحافظة باي، حيث جرى اعتقال عناصر من ميليشيات الشباب المتطرفة وضبط المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.كما نفذت قوات (الكوماندوز) التابعة للجيش، عمليات عسكرية مخططة في مناطق مختلفة بمحافظات البلاد، ما أسفرت عن مقتل قيادات وعناصر من ميليشيات الشباب.