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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يخسر أولى معاركه فى 2021 بسبب الحجاب

الأحد 03/يناير/2021 - 04:18 م
أردوغان
أردوغان
منار احمد
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واجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حلول العام الجديد، انتقادات كثيرة إثر إهانته للحجاب.

وكان الشعب التركي على موعد مع أزمة جديدة بطلها الرئيس رجب طيب أردوغان الذي بات يمثل تهديدًا للكثير من قيم الجمهورية التركية، إذ وجه إهانات شديدة للمرأة، خلال كلمته، التي أعقبت صلاة الجمعة الأولى في 2021، في إطار هجومه على زعيم أكبر أحزاب المعارضة، ما أثار عاصفة من الانتقادات ضد الرئيس في أول أيام العام الجديد.

وكان أردوغان قد هاجم زعيم حزب الشعب التركي، كمال كيلتشدار أوغلو، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول، قائلًا «كما ترونه في بعض الأماكن للحصول على الأصوات، يقوم بإحضار عدد من المحجبات بجانبه مثل عارضات الأزياء. لم يعد بإمكانه أن يخدع أحدًا. هذه الأشياء ولت».

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يصرح كليتشدار أوغلو بأي أحاديث ضد الحجاب، فيما استغل أردوغان تصريحات عضو سابق بحزب الشعب الجمهوري، هو فكري ساغلار، التي قال فيها «لا أثق في نزاهة القاضي إن كان امرأة محجبة»، وهي التصريحات التي سارع كليتشدار أوغلو برفضها وإدانتها.

التصريحات السابقة أحدثت ضجة كبرى على جميع المستويات في الشارع التركي، وتجلى ذلك في ردود أفعال أحزاب المعارضة، وكذلك الصحف المستقلة والعالمية، فيما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبرى تطالب الرئيس بالاعتذار الرسمي من جميع النساء في تركيا.

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