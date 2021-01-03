موعد بدء إجازة نصف العام 2021

تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء أجازة نصف العام 2021، بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة من تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد أجازة نصف العام، وتغيير مواعيد الأجازة، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث، وداخل الجروب التعليمية على السوشيال ميديا، خلال هذه الفترة الحالية.

موعد بدء اجازة نصف العام 2021

ووفقا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء، فإن الترم الأول مستمر الدراسة به عن بعد"أونلاين" وذلك في الفترة من السبت 2 يناير حتى 15 يناير الجاري 2021، بحيث تبدأ إجازة نصف العام 2021 يوم 16 يناير، وتستمر حتى 20 فبراير المقبل.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وطبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه تم تأجيل امتحانات الترم الأول إلى ما بعد 20 فبراير المقبل حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين، كما سيؤدي طلاب المرحلة الثانوية أولى وثانية الامتحانات من المنزل بنظام التابلت، وذلك بسبب وباء كورونا المستجد، الذي أدى إلى تغيير مجرى الأمور التعليمية في مصر، كما سيتم استكمال المناهج الدراسية من خلال القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية.

المنصات التعليمية الإلكترونية

ومنذ بداية أزمة كورونا الذي اجتاح العالم بداية من 2020، ووفرت الوزارة ما يزيد عن 10 منصات تعليمية إلكترونية أشهرها: منصة أدمودو ومنصة التعلم ببنك المعرفة ومنصة ذاكر حيث وفرت الوزارة جميع المقررات الدراسية لكافة الصفوف والمراحل التعليمية على المنصات والقنوات التعليمية.



