توقيت بدء أجازة نصف العام الدراسي 2021 وامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية

تزايدت معدلات البحث عن توقيت بدء أجازة نصف العام الدراسي 2021 على محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021 لصفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية وفقا لخريطة العام الدراسي الذي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية الدراسة.





موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021

ويرصد "الدستور" موعد بدء أجازة نصف العام الفصل الدراسي الأول وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في خريطة العام الدراسي، في إطار حرصنا على التيسير على الطلاب وتقديم خدمة مميزة لمتابعينا من أولياء الأمور والمعلمين.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة امتحانات نصف العام 2021 ، يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021.

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021، ويستمر حتى 17 يونيو 2021 أي مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.





مواعيد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

في سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم في خريطتها الزمنية مواعيد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية 2021 على تبدأ يوم السبت الموافق 15 مايو المقبل.

فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 يوم السبت 29 مايو المقبل، يعقبها إجراء امتحانات الثانوية العامة 2021 بداية من يوم السبت 19 يونيو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نهاية العام الدراسي الجديد سينتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، أى أن مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد 33 أسبوعًا.



