طلبوا فدية 100 ألف دولار.. ضبط المتهمين بخطف طفل فى قنا

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل 6 سنوات وطلب فدية 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه في قنا.كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من ربة منزل 45 سنة، أنه أثناء لهو طفلها رفقة طفل آخر أسفل العقار سكنهما بدائرة مركز فرشوط بأمن قنا، قام 4 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "لم يتمكن أحد من التقاط أرقامها" باختطافه داخل سيارة ملاكي وطلب خاطفوه مبلغ 100 ألف دولار فدية لإطلاق سراحه.وتوصلت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين مقيمين بدائرة المركز.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، واعترفوا، وأضاف الثالث أنه على علم بثراء والد الطفل المختطف لعمله بالخارج كونه يقيم بجوار مسكنهم؛ فاتفق مع الباقين على اختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه لمرورهم بضائقة مالية.وفي سبيل ذلك قام بمراقبة الطفل وإخبار باقي المتهمين بنزوله من مسكنه للهو أمامه؛ فتوجهوا بسيارة ملاكي "مُستأجرة ضُبطت" وقاموا باختطافه.أمكن تحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بمسكن المتهم الأول بدائرة قسم قنا وإعادته لأهليته.وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمكافحة الجريمة في شتى صورها، خاصة جرائم التعدي على النفس القتل، الخطف، وتحديد وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.