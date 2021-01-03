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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة تركية: نهاية أردوغان ستكون على أيدي النساء

الأحد 03/يناير/2021 - 03:25 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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أكدت صحيفة «سوزجو» التركية، اليوم الأحد، أن نهاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن تكون نهاية عادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نهاية أردوغان السياسية ستكون على أيدي النساء، بعدما صنف أزياء السيدات وفقًا لانتماءاتهن السياسية.

وقالت الصحيفة إن وصول أردوغان إلى السلطة كان من خلال النساء، وستكون نهايته السياسية في صناديق الاقتراع من قبل النساء أيضًا.

وأوضحت أن أردوغان كشفه لسانه لما أدلى بأول تصريح في العام الجديد بأنه يرى النساء المحجبات كعارضات أزياء، إذا لم يكن يراهن هكذا لم يكن ليقول قوله.

وتابعت  أنه حسب قول أردوغان، فالمرأة المحجبة تصبح «أختنا بالحجاب، أمنا بالحجاب، ابنتنا بالحجاب» طالما كانت من حزبه السياسي العدالة والتنمية، أما إذا وقفت المحجبة بجانب زعيم المعارضة، تكون في نظره عارضة أزياء.

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