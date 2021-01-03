«نادي القضاة» يوجه الشكر للأطباء وأطقم التمريض

وجه المستشار رضا السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، الشكر للطواقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية لتفانيهم في مواجهة فيروس كورونا.وقال "أتقدم بتحية واجبة للأطباء والتمريض ومساعدي التمريض، وكل العاملين في المنظومة الصحية"، وأضاف أنهم يواجهون الخطر بمنتهى الجلد، فهم لا يفكرون سوي في صحة المرضي والمصابين بفيروس كورونا، فهم عنوان للأمل.وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد صرحت بأن زيادة إصابات كورونا خلال شهر ديسمبر جاءت نتيجة أننا في فصل الشتاء، وجلوس المواطنين في أماكن مغلقة مما أدى إلي زيادة الإصابات، وربات البيوت وأصحاب المعاشات هم أكثر الناس إصابة بفيروس كورونا.وأوضحت الوزيرة، أن مرحلة الذروة لإصابات كورونا ستستمر خلال شهر يناير، ناصحة المواطنين بغسل الأيدي والاعتناء بالنظافة الشخصية.