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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

الأحد 03/يناير/2021 - 01:38 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
نعمات مدحت
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تعتبر الكهرباء من المرافق الأساسية التي لا غنى عنها في المنزل، حيث تقوم عليها جميع الأدوات المنزلية، إضافة إلى استخدامها في أمور أخرى، لذا يسأل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، خلال هذه الفترة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار وباء كورونا المستجد، وتخوف المواطنين من الذهاب إلى مقار شركات الكهرباء، حفاظًا على أرواحهم، ومنعا للتكدس والازدحام.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وهي: 
يمكن للمواطن معرفة فاتورة الكهرباء من خلال الشركة التابع لها، من الـ 9 شركات الكهرباء الموجودة في جمهورية مصر العربية.

-اختيار المحافظة التابع لها المواطن، ثم اختيار المنطقة التي يقنط فيها، إضافة إلى كتابة رقم المشترك والتي توجد على وصل الكهرباء، وتتكون من 14 رقمًا.

-كتابة الرقم المائي الذي يظهر على الشاشة.

-الضغط على خانة الفواتير غير المدفوعة.

-أو يقوم المواطن بالضغط على خانة عرض الفواتير الغير مدفوعة.

-كما يمكنه معرفة آخر فاتورة لآخر شهر وقيمتها المادية.

-وقبل هذه الخطوات يطلب الموقع الخاص بالكهرباء من إدخال البيانات الخاصة بصاحب العداد والتي تتضمن الاسم رباعي، والرقم الخاص به، ورقم العداد.

-وبعد تسجيل كافة البيانات عن طريق رقم الحساب سيظهر جميع الفواتير الخاصة بصاحب الحساب، المدفوعة وغير المدفوعة كما يمكنه تسديد جميع المستحقات التي للشركة عليه من خلال الموقع الإلكتروني.

خدمات إلكترونية في ظل كورونا

ويشار إلى أنه في الفترة الأخيرة قامت العديد من المؤسسات الحكومية وشركات الكهرباء والمياه والشركات القابضة بالتسهيل على المواطنين من انتهاء الخدمات إلكترونيا، توفيرًا عليهم في الوقت والجهد، وحفاظًا على أرواحهم في ظل الوباء الذي اجتاح العالم ودمر المجتمعات وأزهق الأرواح، وتكبد الخسائر.

اقرأ أيضا:

رابط وخطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين


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