إحباط تهريب 193 طربة حشيش عبر محور قناة السويس

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط 193 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين، حال محاولتهما عبور نفق الشهيد أحمد حمدي مستقلان إحدى السيارات.وتم ضبط سمكري سيارات له معلومات جنائية وزوجته مقيمان بمحافظة المنوفية، وعثر معهما على (19،300 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما والمبلغ المالي حصيلة نشاطهما المؤثم، والسيارة لتسهيل عملية التوزيع على عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.