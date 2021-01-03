النيابة تأمر بضبط وإحضار الأب المتهم بخطف طفلتيه ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، بسرعة ضبط وإحضار الأب المتهم باختطاف طفلتيه بمساعدة شقيقه ومجموعة من البلطجية، والتعدي على جدتهما بسلاح أبيض، بعد تنفيذ حكم الرؤية بالنادى الاجتماعى ببدر.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من سيدة تتهم زوجها وشقيقه ومجموعة من البلطجية، بخطف طفلتيها تحت تهديد السلاح الأبيض وإصابة والدتها بجرح نافذ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.