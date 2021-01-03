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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عثمان: إنشاء مناطق لوجستية وتجارية نقلة جديدة للإسماعيلية

الأحد 03/يناير/2021 - 10:44 ص
المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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ثمن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بروتوكول التعاون بين وزارة التموين ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية مع بداية العام الجديد 2021.

وقال المهندس احمد عثمان اتفقنا مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي منذ منتصف العام الماضي، على أن تكون الإسماعيلية من ضمن المناطق اللوجستية والتجارية لتخزين السلع الأساسية وإمداد محافظات القناة بهذه المنتجات، لأنه هذا سيؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات وتقليل تكاليف النقل.

وأشار إلى اختيار أرض الفروسية بالمحافظة على مساحه 18 فدانا من شأنه أن يساهم في وجود مولات تجاريه وأنشطه متنوعه ومراكز للتعبئة.

وأضاف أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشاره ـ محافظ الإسماعيلية أبدى اهتمامه الشديد في ان يكون المشروع نقله نوعيه للمحافظة لتنفيذ خطط وبرامج الدولة في مجال التنميه واستغلال موقع الإسماعيلية الاستراتيجي في ايجاد المشروعات التنمويه المتميزه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية لأبناء الإسماعيلية خلال الأيام القليلة القادمه.

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