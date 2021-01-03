عثمان: إنشاء مناطق لوجستية وتجارية نقلة جديدة للإسماعيلية
الأحد 03/يناير/2021 - 10:44 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
ثمن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بروتوكول التعاون بين وزارة التموين ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية مع بداية العام الجديد 2021.
وقال المهندس احمد عثمان اتفقنا مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي منذ منتصف العام الماضي، على أن تكون الإسماعيلية من ضمن المناطق اللوجستية والتجارية لتخزين السلع الأساسية وإمداد محافظات القناة بهذه المنتجات، لأنه هذا سيؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات وتقليل تكاليف النقل.
وأشار إلى اختيار أرض الفروسية بالمحافظة على مساحه 18 فدانا من شأنه أن يساهم في وجود مولات تجاريه وأنشطه متنوعه ومراكز للتعبئة.
وأضاف أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشاره ـ محافظ الإسماعيلية أبدى اهتمامه الشديد في ان يكون المشروع نقله نوعيه للمحافظة لتنفيذ خطط وبرامج الدولة في مجال التنميه واستغلال موقع الإسماعيلية الاستراتيجي في ايجاد المشروعات التنمويه المتميزه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية لأبناء الإسماعيلية خلال الأيام القليلة القادمه.
وقال المهندس احمد عثمان اتفقنا مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي منذ منتصف العام الماضي، على أن تكون الإسماعيلية من ضمن المناطق اللوجستية والتجارية لتخزين السلع الأساسية وإمداد محافظات القناة بهذه المنتجات، لأنه هذا سيؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات وتقليل تكاليف النقل.
وأشار إلى اختيار أرض الفروسية بالمحافظة على مساحه 18 فدانا من شأنه أن يساهم في وجود مولات تجاريه وأنشطه متنوعه ومراكز للتعبئة.
وأضاف أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشاره ـ محافظ الإسماعيلية أبدى اهتمامه الشديد في ان يكون المشروع نقله نوعيه للمحافظة لتنفيذ خطط وبرامج الدولة في مجال التنميه واستغلال موقع الإسماعيلية الاستراتيجي في ايجاد المشروعات التنمويه المتميزه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية لأبناء الإسماعيلية خلال الأيام القليلة القادمه.