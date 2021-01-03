رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة بايدن: سيدخل البيت الأبيض 20 يناير رغم دعوات التظاهرات

الأحد 03/يناير/2021 - 09:18 ص
بايدن
بايدن
منار أحمد
طباعة
ردت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، على التظاهرات المفترض إقامتها من جانب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 يناير ضد نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأكد متحدث باسم فريق الرئيس الديمقراطي، أن بايدن سيدخل البيت الأبيض في العشرين من يناير، على الرغم من كافة تلك التكتيكات والخطوات التي يستخدمها البعض من أجل عرقلة ذلك.

جاء ذلك بعد أن أكد السيناتور الأميركي، تيد كروز، أنه سيقود مسعى مع أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ للاعتراض على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية عندما يتم استعراض نتائج تصويت المجمع الانتخابي في الكونغرس يوم السادس من يناير، وذلك في خطوة رمزية إلى حد كبير ليس لها فرصة تذكر لمنع بايدن من تولي السلطة، أتى الرد، اليوم الأحد، من فريق بايدن.

ووصف مايكل جوين، المتحدث باسم حملة بايدن، الخطوة بأنها مسرحية غير مدعومة بأي دليل، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

كما قال "هذه الحيلة لن تغير الواقع وهو أن الرئيس المنتخب، جو بايدن، سيؤدي اليمين في 20 يناير، وقد رفض النائب العام الذي عينه ترامب نفسه وعشرات المحاكم ومسؤولو الانتخابات من الحزبين هذه المزاعم التي ليس لها أساس".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي: اجتماع سد النهضة غدًا فرصة للتوصل لاتفاق

السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية

الصحة: 54 وفاة و1407 إصابات بكورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-1-2021

الصور

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-1-2021

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أرسنال يحقق انتصارا كبيرا على ويست بروميتش 4-0 بالبريميرليج

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك

احتفالية لذوى القدرات الخاصة بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض نقش زمان للفنان كرم مسعد