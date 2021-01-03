إدارة بايدن: سيدخل البيت الأبيض 20 يناير رغم دعوات التظاهرات

ردت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، على التظاهرات المفترض إقامتها من جانب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 يناير ضد نتائج الانتخابات الأمريكية.وأكد متحدث باسم فريق الرئيس الديمقراطي، أن بايدن سيدخل البيت الأبيض في العشرين من يناير، على الرغم من كافة تلك التكتيكات والخطوات التي يستخدمها البعض من أجل عرقلة ذلك.جاء ذلك بعد أن أكد السيناتور الأميركي، تيد كروز، أنه سيقود مسعى مع أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ للاعتراض على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية عندما يتم استعراض نتائج تصويت المجمع الانتخابي في الكونغرس يوم السادس من يناير، وذلك في خطوة رمزية إلى حد كبير ليس لها فرصة تذكر لمنع بايدن من تولي السلطة، أتى الرد، اليوم الأحد، من فريق بايدن.ووصف مايكل جوين، المتحدث باسم حملة بايدن، الخطوة بأنها مسرحية غير مدعومة بأي دليل، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.كما قال "هذه الحيلة لن تغير الواقع وهو أن الرئيس المنتخب، جو بايدن، سيؤدي اليمين في 20 يناير، وقد رفض النائب العام الذي عينه ترامب نفسه وعشرات المحاكم ومسؤولو الانتخابات من الحزبين هذه المزاعم التي ليس لها أساس".