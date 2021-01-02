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حوادث

النيابة تبدأ التحقيق فى وفاة مريضين بمستشفى زفتى

السبت 02/يناير/2021 - 08:54 م
وفاة مريضين بمستشفى
وفاة مريضين بمستشفى زفتى
حسام محفوظ
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أعلنت النيابة العامة مباشرة تحقيقاتها في وفاة مريضين في مستشفى زفتى العام لنفاد الأكسجين به.

وقالت النيابة إنها تلقت بلاغًا في 1 يناير الجاري بوفاة مريضة بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام على إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارته، وتبينت النيابة العامة وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها.

وتجري النيابة العامة تحقيقاتها حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا إلى حقيقة سبب وفاة المريضين.

وقررت النيابة العامة- استكمالًا للتحقيقات تشكيلَ لجنة من مديرية الشئون الصحية بالغربية لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم، وفحص كل الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.

وطلبت النيابة العامة ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات «إدارة البحث الجنائي»، واستدعت ذوي المتوفين لسؤالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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