تغريم 1200 شخص خالفوا حظر «تجوال كورونا» بفرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، السبت، أن السلطات فتحت تحقيقًا قضائيًا لتحديد هوية ومقاضاة منظمي حفل سري حضره نحو 2500 شخص في غرب البلاد، في انتهاك واضح لحظر التجول الذي فرضته السلطات الفرنسية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وقال دارمانين، حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إنه بعد مضي 36 ساعة من بداية الحفل غير الشرعي استطاعت الشرطة الفرنسية إنهاءه دون أي عنف.أضاف أن أكثر من 1200 شخص تعرضوا لغرامة مالية لعدم احترام قواعد حظر التجول الإجباري ولعدم ارتداء قناع طبي للوجه وكذلك المشاركة في تجمع غير قانوني.وذكرت الصحيفة أن العشرات اجتمعوا في حظيرة للطائرات بمنطقة ليرون الفرنسية، ليل الخميس الماضي، للاحتفال برأس العام الجديد.ونقلت الصحيفة عن مسئولين فرنسيين أن بعض رواد الحفل هاجموا الشرطة خلال الليلة الأولى، حيث قذفوا سيارة الشرطة بوابل من الزجاجات والحجارة، ما أسفر عن جرح عدد من الضباط.وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص فقط، وصادرت عددًا من أدوات الإضاءة والصوت.