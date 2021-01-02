الإجازات الرسمية فى شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة

نص القرار الوزاري بشأن الإجازات الرسمية لعام 2021

يهتم الكثير من المصريين بالبحث الإنترنت ومحركات البحث العالمية عن الإجازات الرسمية في شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة، وذلك لقضاء أوقات ممتعة من العطلات مع الأسرة أو الأصدقاء."الدستور" ترصد لقرائها الإجازات الرسمية في شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة من خلال التقرير التالي.وتحظى الإجازات الرسمية في شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة على اهتمام كبير من قبل الموظفين، نظرًا لتنظيم أيام التنزه والاستمتاع بالإجازات، وفقًا لأيام إجازتهم وفراغهم، وهو ما أعلنته الجريدة الرسمية في قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تحت رقم 1193، في وقت سابق، بخصوص مواعيد الاحتفالات الرسمية والمناسبات والأعياد، والتي يستطيع العاملون في الدولة الحصول في هذه الأيام على إجازة مدفوعة الأجر، سواء أكان القطاع العام أو الخاص.وكذلك جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بأن أي عطلة رسمية توافق يومًا في منتصف الأسبوع يتم تأجيلها لأول يوم خميس يليها.ويأتي شهر يناير بعدد من الإجازات الرسمية، وذلك بسبب الأعياد التي تخص المسيحيين، حيث تقوم الدولة بتعطيل جميع الجهات الحكومية والخاصة في تلك المناسبات، وقد جاءت وفقًا لقرارات الوزارة مواعيد الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر على النحو التالي:تأتي إجازة عيد الميلاد، يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، كما توجد أيضا إجازة عيد ثورة 25 يناير وكذلك عيد الشرطة، الموافق الإثنين 25 يناير 2021، والتي سيتم ترحيلها لتصبح الإجازة الرسمية في يوم الخميس 28 يناير حسب قرار رئيس مجلس الوزراء.يحصل العامل على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الرسمية كالأعياد والمناسبات الأخرى التي تقررها الدولة.من الممكن أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتبدل يوم العطلة ليوم آخر في بداية الأسبوع أو في نهايته، وفقًا للأحوال التي تحدث في البلد.وتتعطل جميع الهيئات الحكومية في الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة كمثل القطاعات العامة وهيئة الإدارة المحلية.