رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإجازات الرسمية فى شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة

السبت 02/يناير/2021 - 04:44 م
الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية
طباعة
يهتم الكثير من المصريين بالبحث الإنترنت ومحركات البحث العالمية عن الإجازات الرسمية في شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة، وذلك لقضاء أوقات ممتعة من العطلات مع الأسرة أو الأصدقاء.

"الدستور" ترصد لقرائها الإجازات الرسمية في شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة من خلال التقرير التالي.

وتحظى الإجازات الرسمية في شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة على اهتمام كبير من قبل الموظفين، نظرًا لتنظيم أيام التنزه والاستمتاع بالإجازات، وفقًا لأيام إجازتهم وفراغهم، وهو ما أعلنته الجريدة الرسمية في قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تحت رقم 1193، في وقت سابق، بخصوص مواعيد الاحتفالات الرسمية والمناسبات والأعياد، والتي يستطيع العاملون في الدولة الحصول في هذه الأيام على إجازة مدفوعة الأجر، سواء أكان القطاع العام أو الخاص.

وكذلك جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بأن أي عطلة رسمية توافق يومًا في منتصف الأسبوع يتم تأجيلها لأول يوم خميس يليها.

ويأتي شهر يناير بعدد من الإجازات الرسمية، وذلك بسبب الأعياد التي تخص المسيحيين، حيث تقوم الدولة بتعطيل جميع الجهات الحكومية والخاصة في تلك المناسبات، وقد جاءت وفقًا لقرارات الوزارة مواعيد الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر على النحو التالي:

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة

تأتي إجازة عيد الميلاد، يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، كما توجد أيضا إجازة عيد ثورة 25 يناير وكذلك عيد الشرطة، الموافق الإثنين 25 يناير 2021، والتي سيتم ترحيلها لتصبح الإجازة الرسمية في يوم الخميس 28 يناير حسب قرار رئيس مجلس الوزراء.

نص القرار الوزاري بشأن الإجازات الرسمية لعام 2021

يحصل العامل على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الرسمية كالأعياد والمناسبات الأخرى التي تقررها الدولة.

من الممكن أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتبدل يوم العطلة ليوم آخر في بداية الأسبوع أو في نهايته، وفقًا للأحوال التي تحدث في البلد.

وتتعطل جميع الهيئات الحكومية في الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة كمثل القطاعات العامة وهيئة الإدارة المحلية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

محمد الباز ناعيًا وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

ناقد مغربى ناعيا وحيد حامد: أعماله طُبعت فى ذاكرتنا

هيئة الكتاب تنعى الراحل وحيد حامد

المجلس الأعلى للثقافة ناعيًا وحيد حامد: أصبح بعباراته لسان حال مجتمعه

«الصغيران»: إبداعات وحيد حامد لا نقدر على حصرها