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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

السبت 02/يناير/2021 - 03:00 م
جريدة الدستور
اسماء منصور
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تسجل محركات البحث علي جوجل عمليات بحث مرتفعة يوميا فيما يخص رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة كأحد أعلي المواضيع بحثًا، وتم تخصيص رابط علي موقع وزارة التضامن الإجتماعي للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة المخصص للفئة الاكثر إحتياجا للدعم المادي في المجتمع المصري.

حيث دشنت بوابة إلكترونية من قبل وزارة التضامن الإجتماعي للاستعلام بخصوص شكاوى برنامج تكافل وكرامة علي هذا الرابط، ويضم هذا البرنامج قرابة 15 مليون مواطن في مختلف محافظات مصر.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التضامن الإجتماعي علي سرعة استقبال شكاوي برنامج تكافل وكرامة تيسيرا على المواطنين، ويحقق هذا الموقع كذلك التباعد الإجتماعي.

وتلك هي خطوات الإستهلاك بواسطة رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة:

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

- اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش من 14 رقم

- ثم إختيار إستعلام

_بعدها ستظهر جميع بيانات الراغبين في الاستعلام عن صرف المعاش من حيث إسمه ومحافظاته ونوعه المعاش المتقدم له.

في حالة وجود شكوى يتم الضغط على أيقونة الشكاوي.

خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة

_ يقوم المتقدم بالشكوى بكتابة رقمه القومي.

- إختيار كلمة تسجيل شكوى.

- ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة بيانات خاصة بمتابعة الشكوى وهى:

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز قسم الشرطة التابع له، وستظهر بشكل تلقائى فى حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

- إختيار نوع الشكوى من قائمة إختيارات مخصصة.

- تسجيل عنوان الإقامة بالتفصيل

- كتابة رقم هاتف للتواصل.

- والضغط اخيرا علي تسجيل.

- سيتم ظهور رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

- يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

متابعة شكوى سابقة في برنامج تكافل وكرامة

يتم الدخول على رابط وزارة التضامن الإجتماعي، وتتم كتابة الرقم القومي، ثم يتم إختيار كلمة استعلام.

- ستظهر نتيجة الاستعلام، ويتم إختيار متابعة شكوى.

- ستظهر كافة البيانات الخاصة بالشكوى للمواطن، ويتيح الموقع للمواطن تسجيل شكوى أخرى جديدة.

ويبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة 400 جنيه يحصل عليها الفئات المتعثرة كمن يقل دخلهم عن 400 جنيه والمطلقات والأرامل، ومن هم ذوي الإعاقة صاحبها عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم السماح لهم بالجمع بين معاشين.

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