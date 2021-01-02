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تقارير ومتابعات

بعد تصدره التريند.. ماذا قال الشحات مبروك عن بيج رامي؟

السبت 02/يناير/2021 - 03:19 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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تصريحات صادمة ومثيرة للجدل قالها الشحات مبروك، بطل مصر السابق في كمال الأجسام، خلال لقاءه أمس على قناة "أون تايم سبورتس"، حيث تطرق في الحديث إلى بطولة مستر أوليمبيا التي فاز بها بيج رامي منذ أيام.. فماذا قال عنه ولماذا تصدّر الشحات مبروك محركات البحث؟.

رفضه التقليل من البطولة

رفض الشحات مبروك، بطل مصر السابق في كمال الأجسام، التقليل من قيمة بطولة العالم التي حصل على لقبها، في عام 1987، مؤكدًا أن بطولة العالم لكمال الأجسام للهواة ليست ضعيفة، بل تشهد مشاركة أبطال من عدة دول، وينظمها الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أنه عندما فاز بالبطولة لم يكن أحد في مصر يعلم من الأساس قيمة اللعبة أو قواعدها.

عدم خضوع مستر اوليمبيا للمنشطات

قال الشحات مبروك، إن بطولة مستر أولمبيا التي فاز بها بيج رامي تنظمها شركة خاصة، ولا تشترط مشاركة لاعبين من جنسيات أخرى، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أنها لا تخضع للرقابة على المنشطات، مضيفًا أن بطولة مستر أولمبيا تهتم أكثر بحجم العضلات، بغض النظر عن أسباب ذلك، حتى لو كانت عن طريق المنشطات، بعكس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

مطلوب مني تبقى عضلاتي منفوخة؟

قال الشحات مبروك، إن مستر أولمبيا التي فاز بها بيج رامي لا تفرض رقابة على تعاطي المنشطات، وذلك بخلاف المسابقات الأخرى التي يتم تنظيمها الاتحاد الدولي لرياضة كمال الأجسام، مضيفًا: "هو المطلوب مني تبقى عضلاتي منفوخة زي المحترفين.. لو كان الأمر كذا كانوا قاموا بإلغاء تحليل المنشطات في الأولمبياد"، مستشهدًا واقعة طرد ماردونا من كأس العالم لتعاطيه المنشطات.

"لماذا رفض الشحات مبروك التمثيل مع عادل إمام

أكد "مبروك" أن سبب رفضه لمشاركة الفنان عادل إمام في فيلم "شمس الزناتي"، أن الفنان عادل إمام نجمه عالى، مؤكدًا أنه كان يعشق عادل إمام وأدواره: "كنت مبرمج نفسي إني أشاهده ولو مكنش بيظهر في مشهد كنت يتمنى إنه يظهر.. فقلت لأ مش عايز أدبس مع عادل إمام في بداية مشواري".

وعقب انتهاء الحلقة شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا عليه معتبرين ما قاله عن بيج رامي ما هو إلا تقليل من البطولة التي حصل عليها.

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