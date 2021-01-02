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فن

عمرو سعد عن وحيد حامد: لم تحملنى الظروف لأن أكون أحد أبطال أعمالك

السبت 02/يناير/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
أحمد عارف
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بعد وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد أقيم سرادق عزاء كبير يضم الملايين من جميع أنحاء الوطن العربي في وداعه عن طريق السوشيال ميديا من خلال الدعاء له ونشر مقتطفات من إبداعاته الفنية، الفنان عمرو سعد، منذ قليل، نشر محادثة جمعته مع الراحل وحيد حامد عن طريق الـ"واتس آب" وكتب عليها «الرسالة الأخيرة»، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

كانت تتضمن المحادثة مقالًا طويلًا كتبه عمرو سعد أثناء فترة مرض وحيد حامد وتتضمن الرسالة تعبير عمرو عن احترامه وامتنانه لتاريخ المؤلف الكبير والدعاء له بالشفاء، كما عبر عمرو سعد عن أمنيته المفقودة وهي أن يكون جزءًا من أعمال وتاريخ وحيد حامد ويرد عليه وحيد حامد قائلًا: أنت تعلم أني أحبك وأقدرك.

ودخل الكاتب الكبير وحيد حامد العناية المركزة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية وفضلًا عن عرضه متاعب في الرئة، إلا أنه توفي صباح اليوم.

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