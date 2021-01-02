«الأسقفية» ناعية وحيد حامد: فقدنا قلمًا حرًا وجريئًا
السبت 02/يناير/2021 - 01:22 م
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
وذكرت الكنيسة في بيان لها: فقدنا قلمًا حرًا وجريئًا تصدى لقضايا العنف والإرهاب بأعمال أثرت المكتبة السينمائية المصرية والحياة الثقافية طوال سنوات مضت.
وقال حنا: كان وحيد حامد رمزًا للكتابة السينمائية المصرية وللأثر الذي تتركه القوى الناعمة المصرية في محيطها العربي والإقليمي بأعمال خالدة لا ينساها التاريخ.
وذكرت الكنيسة في بيان لها: فقدنا قلمًا حرًا وجريئًا تصدى لقضايا العنف والإرهاب بأعمال أثرت المكتبة السينمائية المصرية والحياة الثقافية طوال سنوات مضت.
وقال حنا: كان وحيد حامد رمزًا للكتابة السينمائية المصرية وللأثر الذي تتركه القوى الناعمة المصرية في محيطها العربي والإقليمي بأعمال خالدة لا ينساها التاريخ.