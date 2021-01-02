رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أنا بشكر حضراتكم».. آخر كلمات وحيد حامد قبل رحيله

السبت 02/يناير/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
نوران إمام
طباعة
كان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 آخر ظهور إعلامي للسيناريست الراحل وحيد حامد والذي فارق عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ77 عامًا، ليكلل السيناريست رحلته ومشواره الفني بحصوله على جائزة "الهرم الذهبي" والتي تعد آخر جائزة حصل عليها قبل رحيله.

اخر كلمات وحيد حامد قبل رحيله


وقال الراحل وحيد حامد في كلمته أثناء تكريمه خلال انعقاد مهرجان القاهرة السينمائي: "أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان انتو من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني بأفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا، إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما".

وقدم وحيد حامد كل الشكر لمن دعموه في مشواره قائلًا: "أنا بشكر فرسان وقفوا جنبي في مشواري الطويل، أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد، تحية للراحل يوسف شريف رزق الله، اللي اتعلمنا منه، أنا أذكر أنه أول واحد اصطحبني إلى مهرجان كان لمدة سنوات طويلة وكان صاحب فضل كبير جدًا".

كما أخص بالشكر عددًا من الفنانين والمخرجين واصفًا إياهم بـ"اصحاب الفضل" قائلًا": "أذكر من أصحاب الفضل مصطفى أبو حطب اللي علمني اكتب كلمة حوار، أشكر المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة صاحب الفضل عليا، يا جماعة أنا حبيت أيامي، علشان اشتغلت مع نجوم كبار ومحترمين، أنا عشت في زمن جميل، زمن فيه صلاح منصور، وأمينة رزق، ومحمود مرسي، واشتغلت مع مخرجين كبار أفادوني واتعلمت منهم سمير سيف وعاطف الطيب".

كما وجه حامد خلال حديثه تحية خاصة للمخرج الكبير شريف عرفة، والذي كان له الجزء الكبير في مشاركته رحلة وحيد حامد، قائلًا: "أنا لو عديت النجوم الكبار اللي اشتغلت معاهم، يسرا، نبيلة، نادية، منة، منى، أنا الحمد لله عشت أجيال متعددة وليا صديق اللى شاركني أغلب أفلامي أستاذ شريف عرفة وطول عمره كان سند قوي جدا بالنسبالي".

وفي نهاية كلمته اختتم حامد قائلًا: "لو أنا ذكرت كل الناس، مش هفتكر، أنا بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة، أنا بشكر الابن والأخ محمد حفظي الذي تفضل بتكريمي هذا العام، وبشكر فريق العمل، واتمنى للكل التوفيق والنجاح، وتفضل مصر منوره بالفن والسينما الجميلة".

اقرأ ايضا

إلهام شاهين عن وحيد حامد: مدينة بكل الفرص له

الفنانون يتوافدون لأداء صلاة الجنازة على وحيد حامد (صور)

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

وزير الآثار يفتتح أضخم مشروع لترميم الكباش في الكرنك (صور)

«الأرصاد»: طقس الأحد دافئ نهارا حار على الصعيد

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

الصور

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

وحيد حامد.. فارس الكلمة اللاعب مع الكبار (بروفايل)

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع