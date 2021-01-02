«أنا بشكر حضراتكم».. آخر كلمات وحيد حامد قبل رحيله

اخر كلمات وحيد حامد قبل رحيله

وقال الراحل وحيد حامد في كلمته أثناء تكريمه خلال انعقاد مهرجان القاهرة السينمائي: "أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان انتو من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني بأفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا، إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما".وقدم وحيد حامد كل الشكر لمن دعموه في مشواره قائلًا: "أنا بشكر فرسان وقفوا جنبي في مشواري الطويل، أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد، تحية للراحل يوسف شريف رزق الله، اللي اتعلمنا منه، أنا أذكر أنه أول واحد اصطحبني إلى مهرجان كان لمدة سنوات طويلة وكان صاحب فضل كبير جدًا".كما أخص بالشكر عددًا من الفنانين والمخرجين واصفًا إياهم بـ"اصحاب الفضل" قائلًا": "أذكر من أصحاب الفضل مصطفى أبو حطب اللي علمني اكتب كلمة حوار، أشكر المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة صاحب الفضل عليا، يا جماعة أنا حبيت أيامي، علشان اشتغلت مع نجوم كبار ومحترمين، أنا عشت في زمن جميل، زمن فيه صلاح منصور، وأمينة رزق، ومحمود مرسي، واشتغلت مع مخرجين كبار أفادوني واتعلمت منهم سمير سيف وعاطف الطيب".كما وجه حامد خلال حديثه تحية خاصة للمخرج الكبير شريف عرفة، والذي كان له الجزء الكبير في مشاركته رحلة وحيد حامد، قائلًا: "أنا لو عديت النجوم الكبار اللي اشتغلت معاهم، يسرا، نبيلة، نادية، منة، منى، أنا الحمد لله عشت أجيال متعددة وليا صديق اللى شاركني أغلب أفلامي أستاذ شريف عرفة وطول عمره كان سند قوي جدا بالنسبالي".وفي نهاية كلمته اختتم حامد قائلًا: "لو أنا ذكرت كل الناس، مش هفتكر، أنا بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة، أنا بشكر الابن والأخ محمد حفظي الذي تفضل بتكريمي هذا العام، وبشكر فريق العمل، واتمنى للكل التوفيق والنجاح، وتفضل مصر منوره بالفن والسينما الجميلة".