إلهام شاهين عن وحيد حامد: مدينة بكل الفرص له

أرجعت النجمة إلهام شاهين كل الفضل فيما وصلت إليه إلى الكاتب الراحل وحيد حامد، خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الشهر الماضي.وقالت "شاهين" خلال الندوة، "إنها سعيدة للعمل مع الكاتب وحيد حامد في أعماله التي تعتبرها الأهم، وأن الكاتب الكبير أول من قدمها كبطلة في أعماله من خلال البريء، والهلفوت وحصلت فيه على أول جائزة في حياتها، وأنها مدينة لك بكل الفرص في حياتها التي صنعتها وصنعت جيلها".وكان الكاتب الكبير رحل عن عالمنا صباح اليوم، وأعلن نجله المخرج مروان حامد الخبر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وتجرى الآن مراسم الجنازة بالسادس من أكتوبر.