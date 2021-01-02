الفنانون يتوافدون لأداء صلاة الجنازة على وحيد حامد (صور)

بدأت صلاة الجنازة منذ قليل على الكاتب الكبير وحيد حامد من أمام مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك فى ساحة المسجد الخارجية وذلك لإجراءات الوقاية من جائحة كورونا وعدم الصلاة داخل المسجد.كان أول الحاضرين قبل وصول الجثمان الفنان كريم عبدالعزيز ووالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز ولبلبة ونجل الكاتب الكبير المخرج مروان حامد والفنانة إلهام شاهين والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزت العلايلي والكاتب بشير الديك والمنتج محمد حفظي ومحمد العدل والناقدة الفنية علا الشافعي ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبدالجليل.ودخل الكاتب الكبير وحيد حامد العناية المركزة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية وفضلًا عن تعرضه لمتاعب في الرئة، إلا أنه توفي صباح اليوم.وكان آخر ظهور للراحل في مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث تم تكريمه خلال هذه الدورة وحاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من المهرجان.