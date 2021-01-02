يسرا عن وحيد حامد: «حطيت تاج على راسى»

نشرت الفنانة يسرا صورة عبر "إنستجرام" من ندوة الكاتب الكبير وحيد حامد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين عقب انتهاء الندوة.وكتبت يسرا على الصورة، "في حضرة الأستاذ "وحيد حامد" أستاذي.. حتة من قلبي وحتة من مصر.. غلاوتك ومعزتك عندي مالهاش ولا وصف ولا حدود.. كنت محظوظة بيك في مشواري.. بوجودك حطيت تاج على راسي كإنسانة وفنانة.. ربنا يخليك لينا ولمصر، من ندوة تكريم الكاتب العظيم وحيد حامد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإدارة الناقد طارق الشناوي".