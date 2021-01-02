رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل» تطلق حزمة جديدة من خدمات الشهر العقارى الإلكترونية

السبت 02/يناير/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
أعلنت وزارة العدل أنه في إطار خطتها في إتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد، تم افتتاح ستة فروع توثيق جديدة.

وشملت فروع "أول العاشر من رمضان- بريد مدينة الضباط بالهايكستب (القاهرة)- بريد رأس التين (الإسكندرية)- بريد أولاد صقر (الشرقية)- بريد الباسل (الفيوم)- بريد قفط (قنا)"، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة فرع توثيق نادي سموحة بالإسكندرية، حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.

إضافة إلى إطلاق خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيرًا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة إلكترونية يختار المواطن من بينها، وهي توكيلات: 1- عام قضايا، 2- رسمي عام، 3- رسمي شامل (عام- بنوك)، 4- في الأمور الزوجية، 5- إدارة مركبة، 6- بيع مركبة، 7- توثيق عقد بيع مركبة، "وإقرارات "8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، 9- بالشطب، 10- إقرار رسمي، 11- بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

12- وكذا خدمة اكتب محررك، ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة، حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده.

13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه.

مع إتاحة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوفر على هواتف «الأندرويد» في نطاق محافظات المنيا وأسيوط والقليوبية والدقهلية والغربية وبني سويف.

وسيتم تباعًا افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول في محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على السادة المواطنين والتقليل من الزحام في المقرات خاصة في ظل جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

سعر الذهب اليوم السبت 2-1-2021 فى السوق المحلية والعالمية

تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة ظهر اليوم

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

الصور

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

وحيد حامد.. فارس الكلمة اللاعب مع الكبار (بروفايل)

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع