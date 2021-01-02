«العدل» تطلق حزمة جديدة من خدمات الشهر العقارى الإلكترونية

أعلنت وزارة العدل أنه في إطار خطتها في إتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد، تم افتتاح ستة فروع توثيق جديدة.وشملت فروع "أول العاشر من رمضان- بريد مدينة الضباط بالهايكستب (القاهرة)- بريد رأس التين (الإسكندرية)- بريد أولاد صقر (الشرقية)- بريد الباسل (الفيوم)- بريد قفط (قنا)"، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة فرع توثيق نادي سموحة بالإسكندرية، حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.إضافة إلى إطلاق خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيرًا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة إلكترونية يختار المواطن من بينها، وهي توكيلات: 1- عام قضايا، 2- رسمي عام، 3- رسمي شامل (عام- بنوك)، 4- في الأمور الزوجية، 5- إدارة مركبة، 6- بيع مركبة، 7- توثيق عقد بيع مركبة، "وإقرارات "8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، 9- بالشطب، 10- إقرار رسمي، 11- بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.12- وكذا خدمة اكتب محررك، ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة، حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده.13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه.مع إتاحة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوفر على هواتف «الأندرويد» في نطاق محافظات المنيا وأسيوط والقليوبية والدقهلية والغربية وبني سويف.وسيتم تباعًا افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول في محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على السادة المواطنين والتقليل من الزحام في المقرات خاصة في ظل جائحة كورونا.