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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فنانون تمنى وحيد حامد تواجدهم في تكريمه.. فذهب إليهم اليوم

السبت 02/يناير/2021 - 11:48 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
محمد قدري
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أجاب الكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، على سؤال وجه لله في ندوته المقامة في أول الشهر الماضي على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين عنهوية الفنانين الذين كان يتمنى تواجدهم معه في تكريمه.

فأجاب أنه، كان يتمنى تواجد كل أبناء جيله في تكريمه بمهرجان القاهرة وعلى رأسهم محمود عبد العزيز ونور الشريف وأحمد زكي ومحسن زايد ورأفت الميهي وغيرهم.

ووصف الكاتب الراحل جيله بأنه كان خال من الضغينة وكان الكبير يعاون الصغير ولم يهمل أحد من بحتاج المساعدة وأنه تعلم التواضع من الكبار الذين تعلمت منهم فكانوا بسطاء وزرع فيهم المحبة، ولا أعرف شكل هذه الأيام.

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