آخر كلمات وحيد حامد: لم أخش أحدًا و«كل جنيه دخل جيبى من كتابتى»

أشاد حضور مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين، بالكاتب الكاتب الكبير وحيد حامد ومواقفه الدائمة وبكلماته في ندوته الأخيرة على هامش تكريمه بالمهرجان.وكانت من أهم كلمات الكاتب الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عاما، قالها قبل 3 أسابيع في أثناء تكريمه بدورة المهرجان: "إنه لم يخف من أحد ولم يعمل حسابًا لأحد أثناء عمله، وكل جنيه تكسبه من عمله ولم يخضع لأحد في أي وقت من الأوقات، ودائمًا ما كان مقتنعا بكل كتاباته على مدار مشواره الفني".ورحل الكاتب الكبير عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا داخل أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد صراع مع الأزمة الصحية التي لحقت به مؤخرًا.يذكر أن الكاتب الكبير في مشواره حصل على أرفع الجوائز وهي: "قلادة النيل"، الدولة التقديرية، الدولة للتفوق في الفنون، وقدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلمًا، وحوالي 30 مسلسلًا تليفزيونيًا وإذاعيًا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي.