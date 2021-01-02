حجز متهم ببيع دقيق مدعم بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحجز مدير مطحن بتهمة ببيع 72 طن دقيق بلدى مدعم فى السوق السوداء 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تل إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مطحن - كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامه بالتلاعب فى كميات القمح المدعمة والمنصرفة حصصًا للمطحن عمله بقصد الإستيلاء على الدقيق البلدى المدعم عن طريق التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء، وعثر بداخل المطحن على 73،531 طن دقيق بلدى مدعم و37،600 طن نخالة خشنة.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.