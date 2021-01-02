أشرف زكي ناعيا وحيد حامد: «وداعا يا من علمتنا واسعدتنا»

نعى أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي وافته المنية عن 77 عامًا، إثر أزمة صحية.وكتب نقيب المهن التمثيلية - عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قائلا: (وداعا يا من علمتنا واسعدتنا).ورحل الكاتب الكبير وحيد حامد، بعد تدهور حالته الصحية على مدار الأيام الماضية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية، فضلا عن معاناته من متاعب بالرئة، وهو الأمر الذي أدخله غرفة العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.