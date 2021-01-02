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مصر

رابط وخطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

السبت 02/يناير/2021 - 12:29 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير كثير من المواطنين حاليًا، محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط وخطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين خاصة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية ومنع مندوبي الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة من أخذ القراءة أو تحصيل قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري .

رابط وخطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

يمكن لعملاء الشركة القابضة لكهرباء مصر الاستعلام ودفع فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر من لمس الأسطح التي تحتوى على الفيروس ووضعها على اليد أو الأنف أو اليد خاصة مع منع دخول مندوبي ومحصولي الشركة من دخول المنازل لعدم نشر العدوى.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء إلكترونيا

خصصت الشركة القابضة لكهرباء مصر موقعا إلكترونيًا لعملائها يمكن من خلاله الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط ( من هنا ).

الضغط على قسم الخدمات.

الضغط على الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

اختيار المحافظة التابع لها عداد الكهرباء.

كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر لعملائها رابط وخطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين عن طريق مكاتب البريد وشركات المحمول الثلاثة أو عن طريق المحافظ البنكية التي تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء أو شركات التحصيل مثل ( بيي، فوري، أمان، ضامن، مصاري، ممكن، .. ) دفع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية عن طريق تطبيق جوميا عبر الهاتف المحمول.


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