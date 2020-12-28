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منوعات

خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 - 2021

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:32 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 - 2021، ترتفع عمليات البحث على محركات "جوجل" من قبل المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أطلقت وزارة الكهرباء المصرية على موقعها رابطًا تسجيليًا يمكن من خلاله دفع فاتورة الكهرباء 2020، وغير ذلك يمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020، وأعلنت وزارة الكهرباء عن هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين، احترامًا لقرارات الحكومة المصرية، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت وزارة الكهرباء المصرية على موقعها رابط التسجيل عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والدفع من خلاله، للحد من زيادة الازدحام والتكدس في الشوارع خوفًا على صحة المواطنين، وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار حرص المواطنين على الإجراءات الاحترازية والوقائية أمام المصالح الحكومية، والتقليل من الزحام والطوابير.

ويعرض لكم "الدستور" كل التفاصيل والمعلومات عن خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك وفقًا لبيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 - 2021

يوضح لكم "الدستور" في السطور التالية خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء 2020:

1 - تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء (موقع وزارة الكهرباء المصرية).

2- ثم اختيار قسم الخدمات.

3 - ثم تقوم بالضغط إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

4 - ثم تقوم باختيار المحافظة التابع لها.

5 - ويجب عليك كتابة بياناتك كاملة وهي (العنوان الخاص بك- واسمك ثلاثي - رقم العداد).

6 - ثم يقوم المواطن بالضغط على زر الاستعلام.

كما يتيح موقع وزارة الكهرباء المصرية دفع فاتورة الكهرباء لعام 2020، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفعيل عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء 2020، فيمكنك دفع فاتورة الكهرباء من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء 2020 من خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد



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