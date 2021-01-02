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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالنزهة

السبت 02/يناير/2021 - 09:35 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام سيارة مسروقة 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة النزهة مفاده تلقيه إخطارا بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بشارع ابن المعتز من شارع عمار بن ياسر دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من "م. ر، 28 سنة"، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 3483 لسنة 2014م المرج "سرقة متنوعة "، "ع. م، 35 سنة"، عاطل ومقيم عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والسابق اتهامه في القضية رقم 387 لسنة 2014م الوايلي "سلاح بدون ترخيص"، "ع. ر. ع، 27 سنة"، عاطل ومقيم كفر الشرفا ـ دائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم سيارة بدون تراخيص "حال شروعهم في سرقة الدراجة البخارية ماركة بوكسر حمراء اللون موديل 2015 بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وتم التوصل للمجني عليه مالك الدراجة ويدعى "ا. م. س. ا. سن 34" عامل توصيل ومقيم مركز طاميةالفيوم، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهم بالشروع في سرقتها وبالكشف الفني عن السيارة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها في محضر جنح القسم بلاغ "د. س 45 سنة"، موظفة ومقيمةـ دائرة القسم.

وبمواجهتهم أقروا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد استخدامها في وقائع السرقة واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام السيارة المضبوطة واعترفوا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المُستولى عليهما بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الثاني، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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