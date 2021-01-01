حكومة أردوغان ترفع قيمة التعريفة الخاصة بعبور الكباري

أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن المديرية العامة للطرق السريعة في تركيا رفعت قيمة التعريفة الخاصة بعبور كوبري «شهداء 15 يوليو»، و«فاتح سلطان محمد» بمدينة إسطنبول بنسبة تقارب الـ 26%.ومع تطبيق التعريفة الجديدة، ارتفعت رسوم عبور السيارات من 10.5 ليرة إلى 13.25 ليرة، فيما ارتفعت رسوم عبور الدراجات النارية إلى 5.25 ليرة بزيادة بلغت 23.5 بالمئة.إلى جانب ذلك، ارتفعت رسوم عبور جسر عثمان غازي من 117.9 ليرة إلى 147.5 ليرة، أما رسوم عبور جسر يافوز سلطان سليم فقد زادت من 21.90 ليرة إلى 27.5 ليرة.