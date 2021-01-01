15 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إصابة 15 حالة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.وقال وزير الصحة التركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحالات المصابة قد دخلت إلى البلاد قادمة من بريطانيا، حيث نشأت تلك السلالة الجديدة، مشيرًا إلى تعليق دخول الأجانب من إنجلترا إلى البلاد مؤقتًا.وأضاف قوجة: «نتيجة للفحوصات بأثر رجعي، تم اكتشاف 15 إصابة بالفيروس المتوافق مع التحور الجديد، بعد فحص عدد من الأشخاص دخلوا البلاد مؤخرًا وكانوا قادمين من إنجلترا، وكانت نتيجة اختبار "PCR" لهم إيجابية».وأكد أن المصابين خضعوا لإجراءات العزل منذ بدء الفحص. وأنه جرى عزل مناطق الاتصال مع المصابين، وتم إجراء فحص للمخالطين على نطاق واسع.