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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الألماني يهاجم سياسات أردوغان التعسفية وانتهاكه للحريات

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:22 م
البرلمان الألماني
البرلمان الألماني
منار احمد
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علق البرلمان الألماني خلال جلسة اليوم الجمعة، على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التعسفية، وانتهاكاته للحريات بسبب قانون الجمعيات الأهلية، وتجاهله لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وانتقدت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلوديا روث، الرئيس التركي بسبب عدم تنفيذه لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن الإفراج عن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق، صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ 4 سنوات دون تهمة واضحة، قائلة إن تركيا عليها تنفيذ التزاماتها كعضو في مجلس أوروبا، بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن أردوغان لم يأخد الأمر على محمل الجد.

كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت تركيا بسبب استمرار اعتقالها لرئيس حزب الشعوب الديمقراطي، مطالبة بإطلاق سراحه على الفور، مؤكدة أن اعتقال دميرتاش ينتهك 5 مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال فيها انتهاك لحرية التعبير، وتستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية، وأن استمرارها يعني الإخلال بحق دميرتاش.

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