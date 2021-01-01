حقيقة استغاثة سيدة بمحاولة اقتحام مجموعة من الأشخاص مسكنها بالمعادي

تمكنت مباحث القاهرة من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى، يتضمن استغاثة إحدى السيدات لقيام عدد من الأشخاص بمحاولة كسر باب مسكنها بالقاهرة.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".. متضمنًا استغاثة إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بكسر باب مسكنها بدائرة قسم شرطة المعادى.. بالانتقال والفحص تم التقابل مع كلٍ من طرف أول المُبلغ (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم)، طرف ثانٍ (صاحب شركة للغزل والنسيج، مسئول أمن إدارى، فرد أمن بذات الشركة).. حيث قررت الأولى بتضررها من الطرف الثانى لحضورهم للشقة محل سكنها ومحاولتهم كسر باب مسكنها لادعائهم كون الشقة ملكا لهم، وأضافت بسابقة قيامها بتحرير محضر بالواقعة لإثبات النزاع وقدمت ما يفيد ملكيتها للشقة، وبمواجهة الطرف الثانى أنكروا ماسبق، وقرر الثانى أن الشقة سكن المذكورة ملك شقيقه "متواجد حاليًا خارج البلاد" وقدم ما يفيد بملكية شقيقه للشقة".وبإجراء المعاينة على الشقة تبين عدم وجود ثمة آثار عنف ببابها أو تلفيات بمحتوياتها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.