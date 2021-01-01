تركيا تعتقل 24 عراقيًا بزعم الانتماء لـ«داعش»

شنت الشرطة التركية، حملة اعتقالات طالت 24 مواطنًا عراقيا يقيمون في مدينة كيرشهير، بزعم وجود صلات بينهم وبين تنظيم «داعش» الإرهابي.وذكرت صحيفة «جمهورييت»، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة كيرشهير، شنت حملة أمنية ضد عدد من العراقيين المقيمين في تركيا؛ بزعم مكافحة «داعش».واعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء الماضي، 35 مواطنًا عراقيًا يقيمون في العاصمة أنقرة، بذات التهمة، بعد أن شنت مديرية الاستخبارات الأمنية ومديرية مكافحة الإرهاب بأنقرة، بالتعاون مع الاستخبارات، حملات أمنية ومداهمات فجرًا، لبيوت 40 من المواطنين العراقيين الذين يقيمون في تركيا.