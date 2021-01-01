هل يُصاب المتعافون من «كورونا» بعجز جنسي؟.. طبيب يُجيب (فيديو)

نفى الدكتور عرفة عبد الرحيم، استشاري جراحة المسالك البولية، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من احتمالية تعرض المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لعجز جنسي، كواحدة من تداعيات الإصابات بالوباء الذي تسلل لأجساد نحو 81 مليون إنسان، وحصد حياة مليون و798 ألف شخص ـ وفق آخر بيانات منظمة الصحة العالمية حتى كتابة هذا التقرير.الطبيب «عبد الرحيم» قال في بث مباشر عبر صفحة «جريدة الدستور» على «فيسبوك» إن الجهاز المناعي يوفر طاقة جميع أعضاء الجسم في حالة الخطر الذي قد يكون منه تسلل عدو (فيروس) من أجل محاربته والقضاء عليه، وهنا يكون الجسد في حالة خمول، من بينها الرغبة الجنسية التي لا تكون حاضرة في هذا الوقت، لأن الجسم منشغل بمحاربة عدوه.«ليس كورونا فقط، بل أي فيروس، أو أي ألم يُصيب الجسد، يجعل الإنسان منشغلًا به، وهو ما يُبعد الاهتمام عن العملية الجنسية، التي تحتاج في الأساس أن يكون الإنسان مُهيئًا وفي حالة مزاجية جيدة، وبالتأكيد يكون مفتقدًا لهذه الحالة في حال وجود مرض يشغله» ـ يقول استشاري جراحة المسالك.وفق الدكتور عرفة، فإن التأثير هُنا يكون مؤقتًا، وغياب الرغبة عن الرجل لممارسة العلاقة الزوجية، سينتهي بعد تعافيه من إصابته بـ«كوفيد19».