الانتقال للعاصمة الإدارية والتحول الرقمي أولويات التنظيم والإدارة في 2021

على قدم وساق يمضي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في طريقه للاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث يواصل التدريب ما بدأه في تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من تدريب قرابة 19 آلاف موظف.كما يولي الجهاز أهمية خاصة لمنظومة التراسل الرقمي الداخلي والتي أوشك على وضع اللمسات النهائية لها ويعتزم إطلاقها خلال الربع الأول من العام 2021، حيث ستكون بديلًا عن دورة العمل المستندية الورقية بين إدارات الجهاز المختلفة، بالإضافة إلى استخدامها في العمل عن بعد.وعلى صعيد المشروعات القومية، يواصل الجهاز العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالدولة، حيث يتم تحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهات التابعة للوزارات والهيئات العامة والجامعات والمحافظات، وذلك بعد أن انتهى منذ عام تقريبا من المرحلة الأولى وهي تحديث ملفات الموظفين في دواوين الوزارات.كما يواصل الجهاز تنظيم العديد من ورش العمل لتدريب مسئولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية في الجهات التي انتهى تنفيذ مشروع التحديث بها، حيث يقوم بتسليم ممثل كل جهة حاسبًا آليًا محمولًا “Laptop” وماسحًا ضوئيًا “Scanner” بالإضافة إلى “Access Point name” (APN)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مُغلقة ومُؤمنة بين المُستخدم ومُزوِّد خدمة الإنترنت، ليتم استخدامهم في التواصل مع الجهاز إلكترونيًا، بواسطة التطبيق الإلكتروني الذي أعده الجهاز وتم تدريب الموظفين على استخدامه.وفي إطار اهتمام الجهاز بالتحول الرقمي، يعمل الجهاز حاليا على ميكنة منظومة العملية التدريبية سواء ما يتعلق بتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحديث معايير اعتماد المراكز التدريبية الخاصة.ويواصل الجها ممارسة اختصاصاته القانونية في دراسة كل ما يتعلق بالموظفين والوحدات الإدارية، مثل الشئون الوظيفية والتنظيمية.