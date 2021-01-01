«بتتأخر برة البيت».. القبض على المتهم بقتل شقيقته فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على المتهم بقتل شقيقته، بسبب خلافات أسرية بينهما، ومعاتبته لها بسبب تأخرها في العودة للمنزل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجني عليها مصابة بعدة طعنات بأنحاء جسدها.وكشفت تحريات رجال المباحث، أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، بالإضافة إلى معاتبته لها لتأخرها خارج المنزل، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها لها عدة طعنات.تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.