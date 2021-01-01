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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: القيادة السياسية أيقنت ضرورة الاعتماد على المرأة في التنمية

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:49 ص
النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى
عائشة حسن
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قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن القائمة الوطنية من أجل مصر، والأحزاب التي مثلتها في انتخابات مجلس النواب، راعت النسبة التي حددها الدستور للمرأة وبالفعل حصلت المرأة في القائمة على 142 مقعدا، وبالنظام الفردي استطاعت الحصول على 6 مقاعد، وهذا يرجع إلى إيمان الدولة وقياداتها بأهمية وجود المرأة كعنصر مشارك وفعال داخل المجتمع، وضرورة الاعتماد عليها في بناء وتطوير هذه الدولة.

وأضافت متى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البرلمان الحالي نجح في إقرار حزمة كبيرة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في وقف كثير من الظواهر السلبية سواء ضد المرأة أو الطفل، فضلا عن إقرارها لحزمة تشريعات اقتصادية كبيرة ساهمت في تحقيق مناخ وبيئة استثمارية كبيرة جذبت المستثمرين وانعكس هذا على معدل زيادة الاقتصاد المصري.

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