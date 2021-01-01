بريطانيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها بعد إنجاز بريكست

بعدما أنجزت خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي، تفتح بريطانيا اليوم الجمعة صفحة جديدة في تاريخها مجهولة المعالم في بلد منقسم بشدة ويسجل انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا المستجد.وعند الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش الخميس، توقفت البلاد عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي مع انسحابها من السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي.وبعد 47 عامًا من التكامل الأوروبي المضطرب وبعد أربع سنوات ونصف السنة من التقلبات التي تلت استفتاء عام 2016، أنجز بريكست أخيرًا بعدما بات رسميًا في 31 يناير الماضي لكن أرجئت مفاعيله عبر فترة انتقالية كان هدفها امتصاص الصدمة.في افتتاحية نشرت في ديلي تلغراف، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أبرز مهندس لبريكست أن 2021 ستكون "سنة التغيير والأمل" مشيدًا باتفاق التبادل الحر الذي أبرم مع بروكسل قبل الميلاد.وقال جونسون "بالنسبة إلينا، هذا يغني انتهاء الخلافات الحاقدة حول أوروبا التي سممت سياستنا منذ فترة طويلة".وكان جونسون اعتبر أنّ خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحّدة يشكّل "لحظة رائعة"، مؤكّدًا أنّ بلاده ستكون "مفتوحة وسخيّة ومنفتحة على الخارج".